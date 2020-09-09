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Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября
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Общество

Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября

В этом году Псков уже в третий раз примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». 22 сентября организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учебы на велосипеде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского городского Молодежного центра.

По словам организаторов, в городе для участников акции будут работать «Энергетические точки», где они смогут получить памятные подарки и бонусы от партнеров акции.

Помимо этого, авторы самых оригинальных фотографий, сделанных в рамках акции, получат ценные призы. Для участия в конкурсе фотографий необходимо опубликовать снимки в «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хештегами #НаРаботуНаВелосипедеПсков #НаРаботуНаВелосипеде.

Актуальная информация по мероприятию будет появляться в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Организатором акции выступает Псковский городской молодёжный центр.

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