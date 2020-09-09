Правительство РФ выплатит безработным по три тысячи рублей на ребёнка

13:28, 09 сентября 2020, ПАИ

В сентябре Правительство России выплатит безработным родителям по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт кабинета министров.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано», – говорится в сообщении кабинета министров.

Выплаты являются дополнительной социальной поддержкой и призваны помочь примерно 2,8 миллиона граждан, которым в условиях коронавируса пришлось тяжелее всего. На эти цели из бюджета будет выделено 8,5 миллиардов рублей.