Условное место для памятного знака «Дети войны» в Пскове выбрали на комиссии по упорядочиванию названий улиц

10:54, 09 сентября 2020, ПАИ

8 сентября в Пскове состоялось заседание общественной комиссии по упорядочиванию названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок.

В частности, в повестке был вопрос о присвоении скверу возле дома №14 на улице Технической в районе Овсище наименования — Сквер имени Александра Невского или «Соколинка». Также был рассмотрен вопрос «О переименовании сквера имени 60-летия Октября в «Сквер Искусств».

Наибольшую дискуссию вызвало согласование места установки памятного знака «Дети войны». Председатель Псковского городского отделения региональной общественной организации «Дети войны» Маина Ручьева просила членов комиссии поддержать данную инициативу, а почетный председатель региональной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов напомнил присутствующим, что в ряде районов такие знаки уже установлены. Например, в Красногородске, Бежаницах, Стругах Красных, Пустошке.

«Весь район там собирается, - заявил Геннадий Бубнов, подчеркнув, что «дети войны — это основная сила, которая восстановила Псковскую область в послевоенные годы».

«То, что он должен быть, - бесспорно», - заметил профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов.

Было предложено место на площади Победы (на стороне Ботанического сада) возле знака Партизанской славы. Прозвучало мнение, что такой знак можно установить недалеко от Детского парка, возле Анастасьевской часовни. Поступило также предложение установить его на Запсковье, возле библиотеки «Родник». Как вписать памятный знак в архитектурные ансамбли - это уже задача архитекторов, утверждали представители общественной организации.

«Все-таки сначала должна быть визуализация, мы же не знаем, как он будет выглядеть, этот вопрос надо рассматривать в комплексе, когда будет готов проект с конкретной привязкой к местности», - подытожил председатель комиссии, заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

Члены комиссии согласились определить пока условное место - у Партизанского камня, а уже после подготовки проекта еще раз рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, члены комиссии определились с названием сквера на Технической - большинство согласилось с названием «Соколица» - вопрос будет вынесен на сессию Псковской городской Думы.

Вопрос переименования сквера на Четырех углах перенсели на более поздний срок, ведь не все ветераны будут согласны - для них 60-летие Октября - целая веха в жизни. Поэтому решено и этот вопрос вынести на голосование на портале #moydom.ru и проконсультироваться с ветеранскими организациями.