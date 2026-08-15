Биолог опровергла популярный миф о выборе спелого арбуза

21:59, 15 августа 2026, ПАИ

На какие признаки действительно стоит обращать внимание при покупке арбуза, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества АПК, биолог Татьяна Мамонова. Также она предостерегла покупателей от распространённых заблуждений.

По её словам, традиционный метод определения спелости по звонкости или глухости звука при постукивании не имеет практического смысла. Гораздо информативнее оценивать вибрацию: спелый, сочный плод при ударе передаёт ощутимую дрожь и упругий резонанс, тогда как переспелый или с пустотами внутри отзывается глухим, ватным звуком без отдачи.

Также биолог уточнила, что о созревании арбуза на бахче, а не в процессе транспортировки, свидетельствует кремовое или жёлтое пятно на боку – так называемое земляное пятно. Кожура качественного арбуза должна быть твёрдой: ноготь оставляет царапину с трудом. При этом сухой хвостик, вопреки распространённому мнению, говорит лишь о том, что плод был сорван давно, и не является надёжным показателем спелости.

Кроме того, специалист категорически не рекомендует приобретать арбузы возле трасс: их кожура активно впитывает тяжёлые металлы и токсины из выхлопных газов. Перед употреблением принесённый домой арбуз необходимо тщательно вымыть с хозяйственным мылом и обдать кипятком – это снижает риск попадания вредных веществ и бактерий в мякоть при разрезании.

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