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Общество

Биолог опровергла популярный миф о выборе спелого арбуза

На какие признаки действительно стоит обращать внимание при покупке арбуза, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества АПК, биолог Татьяна Мамонова. Также она предостерегла покупателей от распространённых заблуждений.

Фото: ПАИ

По её словам, традиционный метод определения спелости по звонкости или глухости звука при постукивании не имеет практического смысла. Гораздо информативнее оценивать вибрацию: спелый, сочный плод при ударе передаёт ощутимую дрожь и упругий резонанс, тогда как переспелый или с пустотами внутри отзывается глухим, ватным звуком без отдачи.

Также биолог уточнила, что о созревании арбуза на бахче, а не в процессе транспортировки, свидетельствует кремовое или жёлтое пятно на боку – так называемое земляное пятно. Кожура качественного арбуза должна быть твёрдой: ноготь оставляет царапину с трудом. При этом сухой хвостик, вопреки распространённому мнению, говорит лишь о том, что плод был сорван давно, и не является надёжным показателем спелости.

Кроме того, специалист категорически не рекомендует приобретать арбузы возле трасс: их кожура активно впитывает тяжёлые металлы и токсины из выхлопных газов. Перед употреблением принесённый домой арбуз необходимо тщательно вымыть с хозяйственным мылом и обдать кипятком – это снижает риск попадания вредных веществ и бактерий в мякоть при разрезании.

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