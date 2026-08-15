Жители трёх деревень в Палкинском округе встретились с представителями власти

22:35, 15 августа 2026, ПАИ

По приглашению главы Палкинского муниципального округа Ольги Потаповой состоялся выезд в деревни Шабаны, Новая Уситва и Грибули. Вместе с главой муниципалитета в поездке приняли участие руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и советник губернатора Псковской области Павел Гомон.



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»











«В ходе встреч с местными жителями обсуждались вопросы состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений, организации вывоза твёрдых коммунальных отходов, предоставления и оформления земельных участков, помощь участникам СВО и их семьям, а также иные проблемные аспекты», – отметила Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ​

Все поступившие обращения зафиксированы и переданы для исполнения профильным специалистам в установленном порядке.

«Особо ценной является конструктивная позиция граждан, которые не ограничиваются указанием недостатков, но предлагают конкретные пути решения и выражают признательность за уже реализованные мероприятия. Такие инициативы в обязательном порядке учитываются при планировании дальнейшей работы, поскольку именно жители обладают наиболее полным знанием локальной специфики», – подчеркнула руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества».