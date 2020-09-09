55 тысяч жителей Псковской области оформили электронный больничный в 2020 году

11:08, 09 сентября 2020, ПАИ

За этот год жители Псковской области получили 55 415 электронных больничных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования.

В Псковской области 43 из 49 медицинских организаций, выдающих листки нетрудоспособности работающим гражданам, могут оформлять больничные в электронном виде.

«Несмотря на высокую готовность медиков, лишь 1 892 страхователя из 14 820 работодателей, зарегистрированных на территории Псковской области, готовы работать с ЭЛН. В результате не все застрахованные граждане имеют возможность реализовать законное право на получение электронного больничного», - отметили в пресс-службе.

В фонде призвали страхователей организовать или активизировать работу по оформлению электронных листков нетрудоспособности, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции.