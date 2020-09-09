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В Санкт-Петербурге задержали псковича, который находился в федеральном розыске

В Санкт-Петербурге задержали псковича, который находился в розыске за кражу с 3 августа, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

24-летний мужчина попался вечером во вторник, 8 сентября, в Петербурге на улице Партизана Германа. Он находился в федеральном розыске по статье за кражу (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ) с 3 августа. В розыск обвиняемого объявило УМВД России по Псковской области.

Задержанный находится в дежурной части ОП УМВД России по Красносельскому району. Псковскому отделению о задержании уже сообщили.

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