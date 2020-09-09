Александр Седунов: Поборы с родителей недопустимы

12:01, 09 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области государственные школы получили дополнительные средства на организацию и исполнение предъявляемых требований по закупке необходимых средств дезинфекции. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 9 сентября.

«Никакие поборы с родителей на это с родителей недопустимы. Это незаконно! Но такие сообщения в соцсетях мы получаем. В этих случаях ведем работу с директорами таких школ, по каждому такому случаю будет отдельная проверка», - сказал Седунов.

Кроме того, председатель комитета рассказал, что с 1 сентября в регионе все ученики начальных классов питаются бесплатно. Во время проверок, которые организовало управление образования, проверяется, в частности то, как начинается день, вход детей в школы, наличие санитайзеров, как работает гардероб, составлено расписание уроков, расписание питания. В течение недели этот мониторинг шел в школах — специалисты проверили несколько районов, в том числе Псков. «Можно сказать, что в первые дни были определенные замечания по ряду школ, где медленно делали термометрию. Мы оперативно это поправили, и с понедельника эти школы, где образовывалась «пробка» на входе, работают уже в штатном режиме», - сказал Седунов.

Он также добавил, что в образовательных учреждениях региона проверялось меню столовых, которое должно быть согласовано с Роспотребнадзором, наличие этого меню на сайте школ, организация расписания, соблюдение дистанции в столовых, наличие масок и перчаток у сотрудников.

Александр Седунов заверил, что безопасность детей в Псковской области обеспечена.