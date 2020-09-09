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Александр Нестерук: Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы

Фото: Дарья Хваткова.

После вакцинирования населения от COVID-19 ситуация улучшится, однако полностью вирус уничтожен не будет. «Жить с коронавирусом нам предстоит ближайшие годы, и нам надо привыкать жить в этой сложной ситуации», - сказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции 9 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что 2 сентября во всех российских школах прошёл «Урок здоровья». «Мы вместе с другими медработниками выходили в школы и провели по уроку, пообщались с ребятами, рассказали, как следует вести себя в этой сложной ситуации», - отметил он.

Александр Нестерук напомнил, что осенью заболеваемость коронавирусом наслоится на заболеваемость гриппом, в связи с чем президент России поставил задачу привить 60% населения.

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