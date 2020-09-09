Нестерук: Формируются партии вакцин от коронавируса для регионов

11:40, 09 сентября 2020, ПАИ

Начинают формироваться партии вакцины от коронавируса, которые пойдут в регионы, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции 9 сентября, в среду, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Однако графика поступления в Псковскую область пока нет. Думаю, что это будет ноябрь-декабрь», - сказал Нестерук.

Ранее в интервью Псковскому агентству информации Александр Нестерук также заявил, что ему неизвестны сроки поставки вакцины «Спутник V» в Псковскую область, предположив, что это произойдет в ноябре.