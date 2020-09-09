Перспективы развития Великолукского района обсудил Михаил Ведерников с Алексеем Кузьминым

11:54, 09 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с исполняющим полномочия главы Великолукского района Алексеем Кузьминым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития муниципалитета, а также реализацию региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что недавно посещал район. В программу рабочего визита входил ряд объектов строительства и реконструкции. «Доволен результатами работы, хочу поблагодарить администрацию района. Несмотря на кадровые изменения, работа ведётся хорошо, под ежедневным контролем», — отметил губернатор и предложил Алексею Кузьмину начать доклад с организации учебного процесса в образовательных учреждениях.

Алексей Кузьмин сообщил, что в 12 школах и 10 детсадах района обучаются более тысячи детей и подростков. В учреждении допобразования занимаются порядка 1,4 тысячи человек. Во всех организациях соблюдаются меры санитарной безопасности, все школьники начальных классов получают горячее питание.

В Лычевской и Русановской школах в рамках региональных проектов отремонтированы спортзалы, в Лычевской и Пореченской школах готовятся к открытию центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В рамках направления «Жилье и городская среда» по графику проводится возведение 56-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья, а в поселке Поречье благоустроена парковая зона и установлена спортивная площадка.