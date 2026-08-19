Математика стала самым сложным предметом для российских младшеклассников

09:36, 19 августа 2026, ПАИ

Математика оказалась самым сложным учебным предметом для учеников начальной школы в России. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на шкалу трудности учебных дисциплин СанПиН.

По принятой шкале математика получила 8 баллов из 10. На втором месте по сложности оказались русский и иностранные языки – по 7 баллов. Третью позицию разделили информатика и окружающий мир, набравшие по 6 баллов. Литературное чтение оценили в 5 баллов.

Наименее сложными для младшеклассников считаются физкультура, технология, изобразительное искусство и музыка.

При этом ранее Минпросвещения разрешило школам в первых классах сокращать количество занятий по некоторым предметам, в том числе по математике. А вот число уроков физической культуры сокращать не стали. В ведомстве объяснили это тем, что двигательная активность является естественной потребностью детей младшего школьного возраста.

Ранее сообщалось, что в России утвердили федеральный перечень школьных учебников.