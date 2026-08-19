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Общество

Глава Пскова проверил ход работ по благоустройству общественных пространств города

Глава Пскова Борис Елкин совместно с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским, депутатом Законодательного Собрания Псковской области Алексеем Севастьяновым и депутатом Псковской городской Думы Юрием Бурлиным провёл рабочий выезд по избирательному округу № 1. Об этом сообщил Борис Елкин в своём канале в MAX.

Фото: канал главы Пскова Бориса Елкина в MAX

Участники объезда осмотрели ключевые объекты благоустройства и ремонта, обсудили актуальные вопросы с учётом обращений жителей.

Первыми точками стали общественные пространства, которые будут благоустроены благодаря победам во всероссийских конкурсах. Сквер на улице Профсоюзной у храма Николы со Усохи вошёл в проект «Сердце Окольного города», ставший победителем XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. В его рамках планируется сформировать единую систему пространств, объединив скверы Породнённых Городов, «с гномами» и территорию у церкви Николы со Усохи.

Ещё одна территория – сквер между домами 17 и 19 на улице Яна Фабрициуса. Он победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта запланирована на 2027 год.

Фото: канал главы Пскова Бориса Елкина в MAX

Делегация также осмотрела, как проходит ремонт улицы Советской. Сейчас участок от перекрёстка с улицей Некрасова до Октябрьской площади перекрыт – здесь идут основные дорожные работы. До следующей недели специалисты будут фрезеровать полотно и укладывать нижний слой асфальтобетона. Завершить работы на этом участке планируется к концу сентября.

У школы № 1 в этом году ремонтируют ограждение. Готовность объекта составляет около 35%, отметил Борис Елкин.

«Далее узнали об идеях и планах наших ТОС. На улице Пушкина, 7 жители выиграли конкурс проектов ТОС с заявкой на установку домофонов в подъездах. Двор здесь уже уютный и ухоженный: есть детская площадка, беседка, благоустроена зелёная зона. Поддержал идею оформить рисунок на трансформаторной подстанции – так можно скрыть граффити и превратить конструкцию в арт‑объект», – рассказал глава города.

На улицу Калинина, 11 местное ТОС тоже победило в конкурсе и в этом году ждёт ремонта проезда вдоль дома. Также делегация осмотрела территорию возле теннисного зала кооперативного техникума – она может стать площадкой для инициативного проектирования.

Фото: канал главы Пскова Бориса Елкина в MAX

Ещё один объект – гуманитарный лицей. На повестке – обустройство дорожки вокруг здания: она важна и для спортивных мероприятий, и для логистики – подвоза продуктов и вывоза мусора.

«Дал также поручение разработать проект на капитальный ремонт полов в коридорах первого этажа и особо нуждающихся классах на первом этаже, будем изыскивать средства. В прошлом году мы сделали входную зону школы, а сейчас продолжим эту работу, но уже в постепенном обновлении помещений. Обсудили возможность создания на территории школы многофункциональной спортивной площадки – баскетбольно‑волейбольной либо воркаут‑зоны», – поделился Борис Елкин.

Он также поблагодарил Юрия Бурлина за совместную работу и неравнодушное отношение к округу и отметил, что все озвученные вопросы взяли в работу.

«Будем двигаться поэтапно и регулярно информировать жителей о ходе дел», – заключил глава Пскова.

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