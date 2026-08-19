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Без стресса и недосыпа: псковичам советуют заранее готовить детей к школе и детскому саду

Родителям не стоит ждать 1 сентября, чтобы возвращать ребёнка к привычному режиму после летнего отдыха. Специалисты Псковской детской городской поликлиники в новом выпуске проекта «Радио Дача» (101.5 FM) «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» рекомендуют начинать подготовку за две-три недели до начала занятий, постепенно меняя время сна, питания и повседневных занятий.

Фото: ПАИ

Первое, на что советуют обратить внимание, – режим сна. Если летом ребёнок привык поздно ложиться и вставать, время отхода ко сну лучше сдвигать постепенно – примерно на 10–15 минут каждый день. За час до сна желательно отказаться от гаджетов: свет экранов может мешать выработке мелатонина и затруднять засыпание.

При этом младшим школьникам требуется около 10–11 часов сна в сутки, подросткам – 9–10 часов.

Постепенно необходимо восстановить и привычный режим питания. После летних перекусов на ходу ребёнку будет проще вернуться к трёхразовому питанию с одним-двумя перекусами. Завтрак должен быть достаточно питательным – например каша, творог или яйцо. На обед рекомендуется горячее блюдо, а ужин лучше сделать лёгким и завершить его примерно за два часа до сна.

Не менее важна психологическая подготовка. Возвращение в школу может стать стрессом для ребёнка, особенно если он идёт в первый класс или переходит в новую школу.

Примерно за неделю до начала занятий можно в игровой форме постепенно возвращать школьный распорядок, а также несколько раз пройти вместе маршрут до школы. С ребёнком стоит поговорить о предстоящем учебном годе и сосредоточиться не только на возможных трудностях, но и на приятных моментах – встрече с друзьями, новых знаниях и интересных занятиях.

Родителям при этом рекомендуют сохранять спокойствие и уверенность: эмоциональное состояние взрослых влияет на то, как ребёнок воспринимает предстоящие изменения.

Если адаптация проходит тяжело и ребёнок долго не может привыкнуть к новому режиму, специалисты советуют не откладывать обращение за помощью к школьному психологу или врачу-педиатру.

Ранее эксперты порекомендовали, как сэкономить при подготовке к школе.

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