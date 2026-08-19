Строительство новой улицы для микрорайона «Невский парк» началось в Хотицах

08:17, 19 августа 2026, ПАИ

К активной фазе строительства новой улицы для жилого комплекса «Невский парк» приступил подрядчик в деревне Хотицы Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Работы ведутся в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривает строительство дороги протяжённостью 1,5 километра, которая обеспечит транспортную и пешеходную связь нового микрорайона с внешними дорогами: автодорогой местного значения Псков – Писковичи – Муровицы и автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье.

В настоящее время подрядная организация с помощью тяжёлой дорожной техники формирует створ будущей улицы. Специалисты по геодезии установили специальные разбивочные знаки (ГРО) – маркеры, помогающие строителям ориентироваться на местности. На еженедельных планёрках прорабатываются вопросы, связанные с инженерными сетями, которых на этой территории достаточно много. Основная цель – не допустить аварийных ситуаций с коммуникациями в ходе строительства.

Проект включает прокладку ливневой канализации, обустройство пешеходной инфраструктуры и установку освещения – все работы выполняются по современным стандартам дорожного строительства. Сдать объект подрядчик должен к концу 2028 года.

Напомним, что в минувшем сезоне в рамках обязательств муниципалитета по обеспечению инфраструктурой нового жилого микрорайона была введена в эксплуатацию модульная газовая котельная.