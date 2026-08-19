Первый в России социальный бутик «Вещи перемен» открылся в Пскове

09:13, 19 августа 2026, ПАИ

Обновлённое пространство вещевой помощи «Вещи перемен» открылось в Пскове на базе областного отделения Российского детского фонда. Проект реализован благотворительным фондом «Второе дыхание» при поддержке компании «Лемана Про». Об этом рассказала министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева в сюжете телеканала «Первый Псковский».

В помещении оборудован светлый зал с примерочными, есть чёткая навигация и зоны для детей. Как отметили организаторы, сюда сейчас приходят как в социальный бутик.

«Когда я пришла сегодня на это мероприятие, то не ожидала увидеть такое пространство. У меня уже сразу возникло много идей, какие можно создать образы девочкам и мальчикам и чем ещё это пространство дополнить. Я считаю, что забота и внимание для наших граждан – это самое главное. Поэтому таких пространств для наших семей, для наших детей должно быть очень много, и они должны открываться не только в городе Пскове, но и в районах Псковской области», – отметила министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Теперь вещи для мальчиков и девочек развешены отдельно, аккуратно сложены и подписаны. Сотрудники встречают гостей так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и легко, добавили организаторы. Удобство отмечают и постоянные посетители, приходящие сюда не первый год.

«Стало намного лучше, удобнее. Во-первых, всё развешено по вешалочкам: у девочек отдельно, у мальчиков отдельно. Раньше было неудобно: узкий коридор, все толкаются с большими пакетами, всё на стульях наложено. Сейчас стало комфортно», – поделилась впечатлениями посетительница Екатерина Иванова.

Псков стал первым пилотным городом в России, где появилось такое пространство в рамках данного проекта. Вслед за ним подобное место откроется в Рязани, а после центры планируют создать и в других регионах страны.

«Проект про то, чтобы задать новый стандарт вещевой помощи семьям в уязвимой ситуации. С одной стороны, это новый подход к пространству, чтобы люди получали помощь в помещении, которое выглядит как магазин, придаёт им силы, в котором они чувствуют себя безопасно и комфортно. С другой стороны, это про улучшение сервиса – того, как сотрудники некоммерческих организаций оказывают эту помощь», – рассказал руководитель направления социальных проектов «Лемана Про» Валерия Баранова.

Исполнительный директор фонда «Второе дыхание» Елизавета Васина отметила, что цель проекта – создать новую норму: «По сути, мы хотим создать новую норму, когда человек приходит не как проситель, а как человек, у которого есть задачи, и место, куда он приходит, помогает их решить. После запуска первых пилотных регионов мы планируем уже в сентябре разместить методическое пособие, где всё это будет описано, чтобы каждая организация, занимающаяся вещевой помощью в России, могла с ним ознакомиться и применить те принципы, правила и порядки, которые мы наработали за это время».