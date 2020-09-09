Бесплатные занятия по воркауту проводят волонтеры в Гдове

12:05, 09 сентября 2020, ПАИ

Волонтеры движения «Вежливые люди» Александр Осипов и Виталий Иванов несколько раз в неделю проводят для школьников Гдова бесплатные занятия по воркауту. Импровизированные тренировки проходят на разных спортивных площадках города. «Занятия начинаются в 17-18 часов и длятся два часа», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации Александр Осипов.

«Занимаюсь воркаутом и для себя, мне нравится, и другим пример подавать хочу», - прокомментировал он свой мотив устраивать бесплатные занятия для детей.

«Александр Осипов и Виталий Иванов молодцы. Они научились всем этим техникам и теперь захотели этот опыт передать новому поколению. Ведь это же закаляет дух и держит в форме», - отметила в комментарии ПАИ главный редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Геннадьевна.

«Движение «Вежливые люди» растет. Сейчас даже стали появляться фирменные футболки «Вежливые люди Гдов». Занятия проходят на разных площадках, но в основном у Дома детского творчества. Занимаются в основном дети из футбольной команды «Чайка-Юность», но и часто приходят детки со стороны, которые хотят развиваться», - рассказала Галахова.

Спортивное движение «Вежливые люди» зародил в Сосновом Бору (Лениградская область) несколько лет назад уроженец Гдова Константин Осипов. Мужчина заинтересовался воркаутом и привез его в Гдов, где поделился навыками с двумя спортсменами — Александром Осиповым и Виталием Ивановым. Впоследствии они стали возглавлять это движение в Гдове. Периодически Константин Осипов приезжает в Гдов со своим сыном и его юными подопечными спортсменами, давая мастер-классы.