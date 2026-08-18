IBU не включил вопрос о допуске российских биатлонистов в повестку сентябрьского конгресса

15:55, 18 августа 2026, ПАИ

Вопрос о возвращении российских биатлонистов на международные соревнования не будет вынесен на обсуждение предстоящего конгресса Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Конгресс IBU пройдет 17-20 сентября в немецком Берхтесгадене. В преддверии мероприятия СБР обратился в исполком организации с просьбой включить в повестку два вопроса: о возвращении российских спортсменов на международные старты и о восстановлении полноценного членства СБР в федерации. Однако, как и два года назад, эти темы на конгрессе рассматривать не планируют.

В СБР отметили, что IBU продолжает игнорировать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который в июле этого года восстановил членство Олимпийского комитета России и призвал международные федерации снять ограничения с российских спортсменов. В качестве причины сохранения санкций в IBU называют неустранённые обстоятельства, которые послужили основанием для отстранения россиян в 2022 году.

Сейчас единственной надеждой для российских биатлонистов остается Спортивный арбитражный суд (CAS). В декабре 2025 года СБР подал иск с требованием отменить отстранение. Как сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, арбитры CAS уже третий месяц разбираются, носит ли позиция IBU дискриминационный характер по национальному признаку и противоречит ли она принципам Олимпийской хартии.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в турнирах под эгидой IBU с весны 2022 года. При этом IBU не допускает спортсменов из двух стран даже в нейтральном статусе.