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Великолукский лучник Силаев занял восьмое место квалификации на Спартакиаде народов России

Действующий победитель зимнего чемпионата России, великолукский лучник Илья Силаев занял восьмое место квалификации на Спартакиаде народов России, которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев. Фото: РФСЛ

Илья Силаев выступает в стрельбе из блочного лука среди мужчин, где участвует 24 спортсмена.

Отметим, что в классическом луке среди мужчин великолучанин Сергей Шляпин занял 28 место из 63 спортсменов. В 1/32 финала он выиграл у Артемия Панько из Санкт-Петербурга – 6:5 и получил путёвку в следующий раунд плей-офф, где встретится с бронзовым призёром чемпионата России в этом году Арсаланом Балдановым из Забайкалья.

От Псковской области в соревнованиях среди женщин в блочном луке также выступает вице-чемпионка России Ника Кондратюк.

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