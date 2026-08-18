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Спорт

Уроженца Пскова Никитина вызвали в юношескую сборную России по хоккею

Уроженца Пскова Фёдора Никитина, представляющего школы московского «Динамо», вызвали на учебно-тренировочные сборы в юниорскую сборную России среди спортсменов до 17 лет. Об этом сообщает спортшкола «Динамо».

Фёдор Никитин. Фото: пресс-служба спортшколы «Динамо»

Вместе с Никитиным на сборы отправятся ещё три его одноклубника.

Сборы пройдут с 18 по 27 августа. Затем национальная команда примет участие в «Международных товарищеских матчах» в Минске.

«Мы желаем нашим спортсменам уверенно проявлять себя на тренировках и в матчах, добиваться отличных результатов и всегда стремиться к новым высотам», – отметили в спортшколе.

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