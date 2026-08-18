Псковская команда «Спартак Будущее» вышла в плей-офф первенства СЗФО по футболу

14:57, 18 августа 2026, ПАИ

Псковская команда «Спартак Будущее» обыграла спортшколу № 2 «Звезда» – 2:1 в заключительном матче группового этапа первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди спортсменов до 14 лет и вышла в плей-офф соревнований. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Спартаковцы заняли второе место в группе «Б», имея в активе победу, ничью и поражение. Первое место в этом квартете занял «Калининград». Ниже, на третьем и четвёртом местах, расположились «Звезда» и спортшкола № 7 из Карелии.

Отметим, что шанс на выход в плей-офф окружного первенства сохраняют ещё две команды из Псковской области – псковская «Стрела» и великолукский «Экспресс». В решающих матчах «Стрела» играет с петербургским «Ижорцем», а «Экспресс» встретится со спортивной школой «Олимпийский вектор» из Санкт-Петербурга.

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