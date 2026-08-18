Матч чемпионата Псковской области по футболу завершился со счётом 26:0

11:38, 18 августа 2026, ПАИ

Матч седьмого тура группового этапа чемпионата Псковской области среди мужских команд между клубом «Псков» и порховской «Шелонью» завершился разгромной победой псковской команды со счётом 26:0. Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области.

Игра проходила в Острове и номинально была домашней для псковского клуба. «Шелонь» вышла на эту встречу в неполном составе – вдевятером. В составе «Пскова» голы забивали шесть футболистов. Девять мячей на счету Антона Паранина, восемь голов в активе Сергея Молчанова.

В группе «Север» псковичи одержали шесть побед в шести матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 60:1. Они возглавляют таблицу. «Шелонь» занимает последнее, пятое место, потерпев шесть поражений в шести матчах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».