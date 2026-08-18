Великолукский боксёр вышел в полуфинал первенства Европы в Сербии
Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в полуфинал первенства Европы в сербской Лознице. Об этом сообщает Федерация бокса России.
В четвертьфинальном поединке он решением судей выиграл у бронзового призёра Кубка мира среди юношей Зураба Одоладзе из Грузии. Во втором раунде Кирилл Коршаков отправил грузинского спортсмена в нокдаун.
Следующий соперник великолучанина – Назар Стальчук из Белоруссии. Бой пройдёт 20 августа.
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