Шесть спортсменов представляют Псковскую область на первенстве России по академической гребле

10:59, 18 августа 2026, ПАИ

Шесть гребцов из Псковской области принимают участие в первенстве России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет, которое стартовало в Казани. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

В классе двоек без рулевого среди юношей, где заявлено 13 экипажей, Псковскую область представляют два экипажа: Артемий Усанов и Даниил Васильев, а также Семён Николаев и Илья Михайлов.

В классе мужских одиночек, где заявлен 41 спортсмен, регион представляет Дмитрий Котов из Дедовичей. В классе женских одиночек, где заявлена 21 спортсменка, за Псковскую область выступает Надежда Пахомова из Дедовичей.

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