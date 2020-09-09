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Общество

В Себежском районе запретили вывозить в Данию 44,7 тонны филе судака

В Псковской области сотрудники Россельхознадзора запретили вывоз 44,7 тонны филе судака, который везли из Казахстана в Данию через пункт пропуска Бурачки, расположенный на российско-латвийском участке госграницы РФ в Себежском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что продукция не имеет разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана на вывоз в другую страну.

Кроме того, в ветеринарных сертификатах не были указаны сведения о маркировке товара и условиях транспортировки, а данные о маршруте следования товара, заявленные в товаротранспортных документах, отличались от сведений о стране назначения, указанных в ветеринарных сопроводительных документах. На некоторый товар ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали вовсе.

Было принято решение вернуть товар обратно в Казахстан.

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