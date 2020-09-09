Более 500 псковских школьников побывали на экскурсии в театре драмы

12:41, 09 сентября 2020, ПАИ

С августа более 500 детей из школ Псковской области побывали на экскурсии в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Второй месяц в театре проводят экскурсии в рамках тура «Серебряное кольцо. Псков» по федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Такие культурно-просветительские программы путешествий для школьников являются продолжением проекта «Моя Россия», который реализуется Минкультуры России с 2013 года.

На протяжении всего маршрута учащиеся школ - победители олимпиад, спортивных и творческих соревнований знакомятся с достопримечательностями, уникальными памятниками и природными объектами региона. Обязательной частью маршрута уже второй год является знакомство с псковским театром.

С открытием театрального сезона школьные экскурсионные группы смогут посетить и репертуарные спектакли театра: «Метель», «Соседи», «Позвольте вам выйти вон», «Ионыч», «И смех и грех» и другие.

Всего за два месяца в театре побывают более тысячи школьников из всех районов Псковской области.