Горячая линия по выплатам на детей пройдёт в Псковской области 10 сентября

12:57, 09 сентября 2020, ПАИ

10 сентября в Псковской области пройдёт горячая линия по выплатам на детей. Её организует областная прокуратура, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящий момент региональная прокуратура проверяет соблюдение прав семей, имеющих детей, на меры социальной поддержки, установленные федеральным и региональным законодательством, включая социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

По этой причине надзорное ведомство и организует в Псковской области горячую линию по вопросам отказов в предоставлении мер государственной поддержки семьям, имеющим детей.

С 9:00 до 18:00 10 сентября на открытые телефоны горячей линии: 69-83-17, 69-83-03, через сайт прокуратуры области, а также на телефоны в прокуратурах городов и районов области принимаются обращения, связанные с нарушениями порядка предоставления таких выплат.

Перечень телефонов городских и районных прокуратур региона размещён на официальном интернет-представительстве прокуратуры Псковской области в разделе «Структура».