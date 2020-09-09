Школьникам не придётся сдавать ЕГЭ по иностранному языку

13:14, 09 сентября 2020, ПАИ

Школьникам не придётся сдавать ЕГЭ по иностранному языку. Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил проект изменений во ФГОС, исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году, сообщает «Российская газета».

Ранее предполагалось, что иностранный язык станет непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году, но теперь эту норму отменили.

Члены совета отметили необходимость систематического обновления содержания школьного образования, повышение качества обучения и компетентности педагогов по всем предметам, включая иностранный язык.

Проект по отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был впервые опубликован в июле и вызвал широкий общественный резонанс. Родители, педагоги, эксперты сошлись во мнении, что система образования не готова к такому шагу.