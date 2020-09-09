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Общество

Шесть лет тюрьмы получил пскович за ДТП в Тверской области

Фото: ПАИ.

К шести годам тюрьмы приговорили жителя Псковской области, сбившего супружескую пару на трассе М-9 «Балтия» в Ржевском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

24 августа прошлого года пьяный пскович превысил скорость и сбил пару, которая шла по правой обочине дороги. Женщина получила травмы и была госпитализирована, мужчина погиб на месте ДТП.

Суд признал виновным жителя Псковской области в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виновника ДТП приговорили к шести годам исправительной колонии и лишили водительских прав на три года.

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