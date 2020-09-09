49-я сессия Псковского облсобрания пройдёт 15 сентября

14:14, 09 сентября 2020, ПАИ

15 сентября в 11:00 состоится первая после каникул 49-я сессия Псковского областного Собрания. Соответствующее распоряжение спикера регионального парламента Александра Котова о созыве сессии опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

В повестке дня 18 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят поправки в устав Псковской области, которые предусматривают сокращение депутатского корпуса с 44 до 26 человек.

Кроме того, парламентарии установят величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год и новый размер взносов на капремонт.

Также депутаты решат вопрос о назначении мировых судей, рассмотрят вопросы об утверждении отчёта об исполнении областного бюджет за 2019 год и об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.