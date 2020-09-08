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Экономика

Годовая инфляция в Псковской области ниже общероссийской

Годовая инфляция в Псковской области в июле 2020 года возросла до 3,1% с 2,6% в июне. Это ниже инфляции по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом.

В июле в СЗФО годовая инфляция составила 3,4% после 3,1% месяцем ранее. В целом по России инфляция также возросла до 3,4%, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.

«Основное влияние на увеличение годовых темпов прироста цен в Псковской области оказали оживление потребительского спроса на отдельные товары и услуги после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, временное снижение предложения на некоторых товарных рынках, а также эффект базы в динамике цен на жилищно-коммунальные услуги», - отметили в отделении.

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