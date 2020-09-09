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Общество

Вузы ФСБ приглашают псковичей на учёбу

Жителей Псковской области приглашают на учёбу в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орёл) и пограничные институты ФСБ России (обучение проводится в интересах ФСБ России).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, пограничные институты ФСБ России располагаются в Москве, Калининграде, Голицыно (Московская область), Ставрополе (филиал Голицынского пограничного института), Анапе (Институт береговой охраны ФСБ России), Кургане и Хабаровске.

Обучение проводится в очной форме.

Кандидаты должны иметь среднее общее, начальное или среднее профессиональное образование и возраст не старше 24 лет. Также абитуриенты в обязательном порядке пройдут медицинский, профессиональный психологический отбор, а также оценку уровня физической подготовленности.

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты сдачи ЕГЭ и дополнительного испытания профильной направленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных организациях засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов федеральной службы безопасности.

Информация о правилах приема размещена на официальных сайтах образовательных организаций ФСБ России.

По вопросам поступления следует обращаться в отдел кадров УФСБ России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48. Телефон 8-8112-69-28-15 (для поступающих в Академию ФСБ России), 8-8112-69-29-24 (для поступающих в Академию ФСО России) и 8-8112-69-29-35 (для поступающих в образовательные организации пограничного профиля).

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