Михаил Ведерников: Великолукский район — динамично развивающийся муниципалитет с богатой историей

15:07, 09 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с годовщиной образования муниципалитета. Свое поздравление глава региона разместил у себя в Instagram.

По словам Ведерникова, Великолукский район сегодня — это динамично развивающийся муниципалитет с богатой историей. Губернатор рассказал, что с каждым годом все больше укрепляется его экономический и инвестиционный потенциал, развивается социально-культурная сфера.

«В этом году заложили основу современного завода по мясопереработке, строительство которого обеспечит рабочие места, проводим ремонт спортзалов в школах, приобретаем оборудование для «Точек роста», заканчиваем строительство многоквартирного жилого дома в посёлке Дубрава-1, в Поречье благоустраиваем парк и спортивную площадку. Посёлки и деревни становятся всё более комфортными для жизни, работы и учёбы. И в этом, прежде всего, заслуга его неравнодушных и трудолюбивых жителей», - написал Ведерников.

Он пожелал жителям Великолукского района мира, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях.