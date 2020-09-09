Прошлое и настоящее Гдова соединил на фотографиях Алексей Матвеев

15:48, 09 сентября 2020, ПАИ

Уроженец Гдова Алексей Матвеев в своем фотопроекте «Связь времен. Гдов» соединил на снимках прошлое и настоящее. Корреспонденту Псковского агентства информации Алексей рассказал, что сейчас живёт в Санкт-Петербурге, а в родной Гдов приезжал на время карантина.

Автор снимков отметил также, что не является профессиональным фотографом, а работает в сфере кино и видеопроизводства.



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев



Фото: Алексей Матвеев

































«Карантинное время провел на родине в Гдове. И вот пока там находился, придумал сделать фотопроект «Связь времен. Гдов», суть его в совмещении фотографий Гдова времён Великой Отечественной войны с современными фотографиями, сделанными в этом году. В итоге получилось несколько коллажей довоенного времени, оккупационный период, освобождение города и послевоенные кадры», - рассказал Алексей Матвеев.

Из переработанных снимков, а всего их более 30, Алексей сделал четырехминутный ролик.