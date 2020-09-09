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Общество

Около 400 запрещённых предметов пытались пронести псковичи в суды в 2020 году

В первом полугодии 2020 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области выявили и пресекли попытки проноса около 400 запрещенных предметов в здания суда и ОСП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В частности, житель Дно, явившийся в суд, был под подпись ознакомлен с правилами поведения в суде. Перед осмотром на первом посту ему было предложено выложить имеющиеся запрещённые предметы. Мужчина заявил, что таких не имеет. В ходе осмотра ручным металлодетектором судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выяснили, что гражданин пытался пронести в здание суда запрещенный к проносу предмет – складной нож.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Судом уже вынесено решение о наказании, мужчине придётся оплатить штраф в размере 500 рублей.

Всего за первое полугодие 2020 года было выявлено около 400 запрещенных к проносу предметов: среди них электрошоковые устройства и иные запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов.

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