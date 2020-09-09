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Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
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Общество

Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»

На псковском стадионе «Машиностроитель» начался монтаж искусственного футбольного газона. Сегодня, 9 сентября, объект посетил заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Как пояснил Псковскому агентству информации Александр Коновалов, покрытие поля было «больным вопросом» при реконструкции стадиона и администрация долго дискутировала с генеральным подрядчиком.

«Мы понимаем, что у нас в городе футбольных полей не так много и нагрузка на этот газон будет велика. Поэтому мы просили подрядчика сделать газон с высокой износоустойчивостью. И мы нашли компромисс в этом вопросе», - отметил он. Газон элитного класса имеет большой цикл использования и отличается высоким качеством.

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