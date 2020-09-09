Маркировку алкоголя и питьевой воды внедрят в России

17:18, 09 сентября 2020, ПАИ

В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Как сообщает РИА Новости, инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это «позволит защитить потребителя».

«Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — сказал министр.

Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.

В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.