0
19:57
Жильцы Алтаева, 9 пробираются домой через ямы
19:32
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
18:50
Облачная погода и дожди ждут псковичей 10 сентября
18:27
Псковичи приносят продукты для нуждающихся в Детский фонд
17:56
Гдовские спасатели победили в водном многоборье среди поисково-спасательных отрядов
17:40
В Псковской области ускорился рост цен на услуги ЖКХ
17:09
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
Еще новости
Общество

Маркировку алкоголя и питьевой воды внедрят в России

В Минпромторге предложили распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Как сообщает РИА Новости, инициативу озвучил глава ведомства Денис Мантуров на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина. По его словам, это «позволит защитить потребителя».

«Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — сказал министр.

Также он считает необходимым с 2021 года ввести маркировку питьевой упакованной воды.

В России к 2024 году планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров для снижения доли нелегальной продукции. Сейчас специальными метками уже маркируются меховые и табачные изделия, а также лекарства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Жильцы Алтаева, 9 пробираются домой через ямы
09 сентября 2020
Жильцы Алтаева, 9 пробираются домой через ямы
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
09 сентября 2020
Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
Облачная погода и дожди ждут псковичей 10 сентября
09 сентября 2020
Облачная погода и дожди ждут псковичей 10 сентября
Псковичи приносят продукты для нуждающихся в Детский фонд
09 сентября 2020
Псковичи приносят продукты для нуждающихся в Детский фонд
Гдовские спасатели победили в водном многоборье среди поисково-спасательных отрядов
09 сентября 2020
Гдовские спасатели победили в водном многоборье среди поисково-спасательных отрядов
В Псковской области ускорился рост цен на услуги ЖКХ
09 сентября 2020
В Псковской области ускорился рост цен на услуги ЖКХ
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
09 сентября 2020
Газон премиум-класса укладывают на стадионе «Машиностроитель»
Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и Соцтурпрофа
09 сентября 2020
Игорь Иванов объявил о смене руководства базы отдыха «Алоль» и Соцтурпрофа

Идет загрузка...