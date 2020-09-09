Выставка о городских партизанах работает в Великих Луках

17:24, 09 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках работает выставка «Из истории городского партизанского отряда», сообщается в Instagram-аккаунте Государственного архива Псковской области.

В основу выставки легли материалы Госархива Псковской области. Экспозиция представлена в городской библиотеке. Её презентовали в рамках научно-практической краеведческой конференции «Пусть память не меркнет, как Знамя Победы».

С докладом на выставке выступила сотрудник архива Татьяна Савельева.

«Если у вас возникнет желание не просто посмотреть эту выставку, но и услышать в деталях информацию о работе партизанского отряда, она с удовольствием проведет экскурсию. Скажем честно: оно того стоит!» – отметили в архиве.