В Псковской области ускорился рост цен на услуги ЖКХ

17:40, 09 сентября 2020, ПАИ

Годовая инфляция в сфере услуг в Псковский области возросла до 3,5% после 3,2% в июне, сообщили Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.

Ускорение роста цен на жилищно-коммунальные услуги эксперты Центробанка связывают с эффектом базы: в июле этого года размер индексации тарифов был выше, чем в июле 2019 года, поскольку индексация проводилась единоразово, а в прошлом году – в два этапа.

В свою очередь, возобновление внутреннего туризма, начавшееся после перехода ко второму этапу снятия ограничений, привело к замедлению снижения цен на услуги санаториев.

«В целом по России показатель годовой инфляции до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года и по итогам года составит 3,7-4,2%. По итогам 2021 года в условиях постепенного восстановления совокупного спроса, в том числе с учетом проводимой мягкой денежно-кредитной политики, Банк России ожидает годовую инфляцию на уровне 3,5-4,0%. В дальнейшем инфляция стабилизируется вблизи 4%», - сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка России.