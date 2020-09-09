Гдовские спасатели победили в водном многоборье среди поисково-спасательных отрядов

17:56, 09 сентября 2020, ПАИ

В среду, 9 сентября, в Пскове на акватории реки Великой завершились соревнования по водному многоборью. В нем показали свое мастерство в случае экстремальных ситуаций, возникающих на воде, спасатели поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области из Великих Лук, Гдова и Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС Псковской области.

«Подобные соревнования проводятся в нашей области впервые, их важность трудно переоценить, ведь соревновательность в жизни является двигателем прогресса», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Соревнования по водному многоборью проходили в три этапа: прохождение дистанции на маломерном судне, спасение на воде и водолазные работы. Соревнования включали в себя четыре вида упражнений: ориентирование под водой с помощью компаса, прохождение дистанции по звуковым сигналам, поиск и подъем ценного предмета, оказание помощи пострадавшему водолазу.

Победителем по результатам прохождения всех этапов водного многоборья стала команда поисково-спасательного отряда Гдова, на втором месте - команда Великих Лук. Псковичи заняли третье место.