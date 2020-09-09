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Общество

97 нарушений земельного законодательства выявлено в Псковской области в августе

В августе специалисты управления Росреестра по Псковской области провели 115 проверок по соблюдению требований земельного законодательства РФ, в ходе которых выявили 97 нарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

По итогам проверок выдано 78 предписаний об устранении выявленных нарушений, устранено 37 нарушений. Возбуждено 41 дело об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечены 25 человек. Сумма наложенных штрафов составила 85 500 рублей.

В псковском Росреестре отметили, что в регионе участились случаи самовольного занятия земельных участков. В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа. Размер штрафа установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

В Росреестре также напомнили, что с 1 апреля по 31 декабря не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП. Исключением станут проверки, основанием для которых является причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уточнили в ведомстве.

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