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Общество

В России втрое выросло число увольнений чиновников из-за коррупции

Фото: ПАИ.

В России за последние годы стали чаще увольнять госслужащих в связи с утратой доверия, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью в газете «Коммерсантъ».

«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году уже 1150», - сказал Краснов.

Генпрокурор пояснил, что увольнение в связи с утратой доверия является самым строгим видом дисциплинарного взыскания. Под него могут попасть чиновники, умышленно скрывающие сведения об имуществе, доходах, расходах, или служащие, не принявшие меры по урегулированию конфликта интересов.

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