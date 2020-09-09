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Общество

Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников

Фото: газета «Новосокольнический край».

Протоиерей Иоанн Ильницкий, благочинный Великолукского церковного округа, настоятель храма святителя Николая города Новосокольники удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени, пишет газета «Новосокольнический край».

Награждение состоялось в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках во время соборного богослужения духовенства Великолукской епархии. Епископ Сергий вручил патриаршие и епархиальные награды за усердные труды во благо Русской православной церкви в Великолукской епархии, а также в связи с личными памятными датами.

Фото: газета «Новосокольнический край».

Орден православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла — заслуженная награда протоиерея Иоанна Ильницкого. В этом году исполняется 30 лет его служения в священническом сане.

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