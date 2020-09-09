Орденом преподобного Сергия Радонежского наградили протоиерея из Новосокольников
Протоиерей Иоанн Ильницкий, благочинный Великолукского церковного округа, настоятель храма святителя Николая города Новосокольники удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени, пишет газета «Новосокольнический край».
Награждение состоялось в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках во время соборного богослужения духовенства Великолукской епархии. Епископ Сергий вручил патриаршие и епархиальные награды за усердные труды во благо Русской православной церкви в Великолукской епархии, а также в связи с личными памятными датами.
Орден православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени за подписью патриарха Московского и всея Руси Кирилла — заслуженная награда протоиерея Иоанна Ильницкого. В этом году исполняется 30 лет его служения в священническом сане.