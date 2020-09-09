Оборот псковского общепита сократился на треть

19:44, 09 сентября 2020, ПАИ

За восемь месяцев 2020 года оборот сферы общественного питания в Псковской области составил всего 63,9 % по сравнению с прошлым годом. Такие данные привел председатель совета Облпотребсоюза Николай Тесля на совещании с руководителями общественного питания районных потребительских обществ, сообщает пресс-служба.

Одной из проблем общепита Псковской области также является дефицит кадров. Средний возраст специалистов составляет 50-65 лет. Кроме того, руководитель Облпотребсоюза сделал акцент на том, что в отрасли низкие зарплаты, а «на этом экономить никак нельзя».

Речь на совещании шла об обновлении материально-технической базы, о расширении ассортимента, внедрении новинок в производстве собственной и кулинарной продукции, об ее качестве и конкурентоспособности, об упаковке и брендировании, о новых тенденциях в культуре потребления и многих других немаловажных моментах.

Многие представители райпо представили образцы своей продукции коллегам.