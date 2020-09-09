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Общество

Жильцы Алтаева, 9 пробираются домой через ямы

Фото: pskovgorod.ru.

Жильцы дома № 9 на улице Алтаева в Пскове просят благоустроить придомовую территорию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 9 сентября глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом по округу №13 выезжала по обращению граждан.

Жильцы дома на Алтаева пожаловались на то, что дорога, которая проходит около их дома, находится в плачевном состоянии, из-за чего они вынуждены добираться к своему дому через ямы, которые в дождливый период затоплены. По этой же дороге ходят учащиеся школы №22.

Глава муниципалитета ответила жильцам, что придомовая территория принадлежит МКД, а не муниципалитету, и благоустроить ее можно только по программе «Формирование комфортной городской среды». Она подробно рассказала гражданам об условиях вступления в программу.

Фото: pskovgorod.ru.

«В первую очередь жильцам необходимо создать Совет МКД и выбрать старшего по дому. После чего на общедомовом собрании определиться с перечнем работ, которые необходимо провести. Далее собрать подписи жильцов и подготовить пакет необходимых документов, который направляется в управление городского хозяйства администрации города. В этой программе важно именно участие жителей. От вас должна исходить инициатива, а депутат по вашему округу Галина Ивановна Неваленная поможет вам подготовить необходимый пакет документов. Также управляющая компания согласилась оказать помощь в сборе подписей. Сейчас есть возможность благоустроить свой двор, необходима только ваша активность. Люди с 2017 года подают заявки в данную программу и благоустраивают свои дворовые территории, каждый год выделяются на это денежные средства», - добавила Елена Полонская.

Также жители обратились с просьбой закрыть проезд для автотранспорта на заднем дворе дома. «Здесь нет дороги, недобросовестные граждане ездят по зеленой зоне», - сообщила одна из жительниц. Представители управляющей компании заверили, что в ближайшее время во дворе установят бетонные блоки.

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