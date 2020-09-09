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Общество

Псковский автобусный парк обновится на 249 автобусов

Пассажирский автобусный парк Псковской области пополнится 249 новыми автобусами, часть из них будут работать в «Псковпассажиравтотрансе», об этом 9 сентября в среду написал в своем Инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Глава региона сообщил о своем рабочей встрече с заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных.

«Автопарк пополнится на 249 автобусов, из них около 170 будет работать на пригородных маршрутах, остальные в Пскове и Великих Луках. Для городских машрутов закупаются низкопольные автобусы», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил заместителя министра за постоянное внимание к региону, а Минпромторг за помощь и поддержку в вопросах развития Псковской области.

В «Псковпассажиравтотрансе» выполнены работы по устройству кровли склада, завершаются работы по замене оконных блоков, начался ремонт кровли и внутренних помещений производственной зоны, будут обновлены бытовые помещения, раздевалки и душевые.

Ранее сообщалось о том, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области объявил тендеры на приобретение более 170 автобусов ПАЗ. Последий раз столь масштабное обновление автобусного парка региона происходило в середине 1990-х годов, когда в регион поступли автобусы Mersedes, часть из которых продолжает службу на дорогах Пскова.

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