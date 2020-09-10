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Общество

Ребёнок пропал в Пскове

Фото из группы «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В Пскове пропал мальчик, его зовут Никита, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что ребёнок 9 сентября вышел из школы № 6 в 14:00 и должен был поехать домой в сторону улицы Майора Доставалова, но не вернулся. «С остановки «Улица Волкова» или «Площадь Ленина» он должен был ехать до остановки на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной», – сообщается в группе.

Телефон у мальчика выключен, возможно, разрядился. Мальчик был одет как на фотографии, на голове шапка. Поиски ребёнка велись всю ночь.

Всех, кто может что-либо знать о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефонам 8(909) 576-45-96 и 8(911) 378-99-04.

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