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Общество

Аварийность в электросетях СЗФО снижена почти на 13% в преддверии осенне-зимнего периода

В Воркуте под руководством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду в регионах Северо-Западного федерального округа. Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил о производственных результатах и ходе ремонтной кампании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В магистральном комплексе за январь-июль аварийность снижена на 8 %, в распределительном – на 13 %. Сокращена продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) – на 34 и 35 % соответственно.

В целом на Северо-Западе:

Продолжается развитие инфраструктуры – до конца года будет введено 2 549 МВА трансформаторной мощности и 3 214 км новых ЛЭП. В числе приоритетных проектов – строительство подстанций 330 кВ «Мурманская» (обеспечит электроснабжение Мурманского транспортного узла) и 35 кВ «Балатон» (новый объект для «Северного потока-2»).

«Россети» работают на территории всех 11 регионов СЗФО. В обслуживании компаний «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Ленэнерго», «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» – 93 подстанции 220 кВ и выше, 1 657 подстанций 35-110 кВ и 66 463 трансформаторные подстанции. Общая мощность центров питания – 103 400 МВА, протяжённость ЛЭП – 275 400 км. Численность производственного персонала – 23,4 тыс. человек в составе 1 361 бригады, парк спецтехники – 7,2 тыс. единиц.

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