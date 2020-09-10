Врачам изменят режим работы из-за коронавируса

08:49, 10 сентября 2020, ПАИ

Российские власти разработают новые рекомендации по ротации смен медицинских работников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения врачей коронавирусом, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что к концу 2020 года Федеральное медико-биологическое агентство запустит специальную информационную систему, в которой будет собрана вся информация о работе и отдыхе медиков во время пандемии.

На создание системы потребуется 4 млн рублей. Специалисты уверены, что новые рекомендации необходимы, потому что во время вспышки коронавируса в России многие врачи были вынуждены находиться в «красной зоне» до 16 часов.