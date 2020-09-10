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Общество

Сквер Кикоина в Пскове обновят

Сквер Кикоина на Октябрьском проспекте в Пскове планируется капитально отремонтировать и обновить, заявил в эфире проекта ПАИ-live главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

На ремонт сквера разрабатывается проектно-сметная документация, работы запланированы уже на эту осень. Основной «темой» сквера станет физика.

«Заменить покрытия, убрать ступени, чтобы был доступ для маломобильных групп населения, заменить освещение, провести экспертизу елей, потому что они очень старые, должно быть компенсирующее озеленение», - Евгений Шапкин перечислил часть работ.

«Самое главное - сама структура сквера. Сейчас мы видим три входа, они останутся, это некий треугольник. Если мы представим этот треугольник в плане, то он имеет вогнутые грани. Изображение как с обложки с концентричными кругами. Некая физическая позиция, некая физическая формула, которая взята за основу создания этого плана», - рассказал главный архитектор.

При ремонте сквера планируется использовать крупноразмерное мощение для удобства маломобильных групп, светлые и тёмные круги. «Мощение, которое сейчас видим, это старый гранит, мы хотим использовать его. Сквер делится на две части, есть часть с памятником, а есть - за деревьями, газон с забором. И если туда пройти, то там есть тропинки, транзит для пешеходов. Чтобы люди не по грязи ходили, а по тропинке», - отметил Евгений Шапкин.

«Если мы делаем нормальный сквер, то к нему должен быть доступ», – заявил Евгений Шапкин. По словам архитектора, таким способом «мы визуально облагораживаем и делаем нормальный вид для восприятия. Облагораживаем сам сквер».

Существует и креативная идея оформления скамеек, они будут не только оборудованы решеткой с воздухом для того, чтобы дождевая вода быстрее высыхала, но и декорированы небольшим 3-5-сантиметровым узором из физических знаков и формул. «Проходя мимо, издалека мы видим это как узор, но когда сидим на скамье, узор относит нас к физике», – добавил псковский архитектор.

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